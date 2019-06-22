22 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kolarov Türkiye’yi fetheder

Kolarov Türkiye’yi fetheder
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.06.2019

AS Roma muhabiri , ’nin 2+1 yıllığına prensipte anlaştığı Kolarov’u anlattı: “Yaşına rağmen formu hala iyi. Geçen sezon 9 gol attı. 2 yıl daha üst düzey oynar. ’yi fetheder.”

'nin 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı için İtalyan gazeteci 'dan önemli açıklamalar geldi. Skorer'e konuşan Moio, "Kolarov bu sezon Roma'nın en iyi oyuncularından biriydi. İlerleyen yaşına rağmen formu gayet iyi ve enerjisi yerinde. Bir bek olmasına karşın sezonu 9 golle tamamladı. Müthiş bir profesyoneldir. Fenerbahçe'de en az 2 yıl daha üst düzey futbol oynayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kolarov'un Roma'ya ilk geldiğinde şüpheler bulunmasına rağmen attığı goller ve güçlü karakteriyle herkesin kalbini fethettiğini belirterek, " ve 'yi fethettikten sonra Kolarov şimdi 'yi de fethetmeye hazır" yorumunu yaptı. Moio, Roma'nın Sırp sol bek için 2 sene önce 'ye 5 milyon euro ödediğini de hatırlatarak, Fenerbahçe'nin 3 milyon ile 5 milyon euro arası bir rakama bonservisini alabileceğini kaydetti.

SADECE TATİL İÇİN GİDEBİLİR

İtalyan SKY Sport kanalının muhabiri Gianluca Di Marzio ise Aleksandar Kolarov'un yalnızca tatil için Türkiye'de olabileceğini ileri sürerek kafa karıştırdı. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe iddialarının kulübe yakın kişiler tarafından yalanlandığını iddia ederek, "Kolarov çok iyi bir teklif gelmedikçe Roma'da kalacak" iddiasında bulundu.
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