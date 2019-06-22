22 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kolarov'un Roma'ya ilk geldiğinde şüpheler bulunmasına rağmen attığı goller ve güçlü karakteriyle herkesin kalbini fethettiğini belirterek, "İtalya ve İngiltere'yi fethettikten sonra Kolarov şimdi Türkiye'yi de fethetmeye hazır" yorumunu yaptı. Moio, Roma'nın Sırp sol bek için 2 sene önce Manchester City'ye 5 milyon euro ödediğini de hatırlatarak, Fenerbahçe'nin 3 milyon ile 5 milyon euro arası bir rakama bonservisini alabileceğini kaydetti.
SADECE TATİL İÇİN GİDEBİLİR
İtalyan SKY Sport kanalının muhabiri Gianluca Di Marzio ise Aleksandar Kolarov'un yalnızca tatil için Türkiye'de olabileceğini ileri sürerek kafa karıştırdı. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe iddialarının kulübe yakın kişiler tarafından yalanlandığını iddia ederek, "Kolarov çok iyi bir teklif gelmedikçe Roma'da kalacak" iddiasında bulundu.
Kolarov Türkiye’yi fetheder
Giriş Tarihi: 22.06.2019
AS Roma muhabiri Dario Moio, Fenerbahçe’nin 2+1 yıllığına prensipte anlaştığı Kolarov’u anlattı: “Yaşına rağmen formu hala iyi. Geçen sezon 9 gol attı. 2 yıl daha üst düzey oynar. Türkiye’yi fetheder.”
Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı Aleksandar Kolarov için İtalyan gazeteci Dario Moio'dan önemli açıklamalar geldi. Skorer'e konuşan Moio, "Kolarov bu sezon Roma'nın en iyi oyuncularından biriydi. İlerleyen yaşına rağmen formu gayet iyi ve enerjisi yerinde. Bir bek olmasına karşın sezonu 9 golle tamamladı. Müthiş bir profesyoneldir. Fenerbahçe'de en az 2 yıl daha üst düzey futbol oynayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Kolarov'un Roma'ya ilk geldiğinde şüpheler bulunmasına rağmen attığı goller ve güçlü karakteriyle herkesin kalbini fethettiğini belirterek, "İtalya ve İngiltere'yi fethettikten sonra Kolarov şimdi Türkiye'yi de fethetmeye hazır" yorumunu yaptı. Moio, Roma'nın Sırp sol bek için 2 sene önce Manchester City'ye 5 milyon euro ödediğini de hatırlatarak, Fenerbahçe'nin 3 milyon ile 5 milyon euro arası bir rakama bonservisini alabileceğini kaydetti.
SADECE TATİL İÇİN GİDEBİLİR
İtalyan SKY Sport kanalının muhabiri Gianluca Di Marzio ise Aleksandar Kolarov'un yalnızca tatil için Türkiye'de olabileceğini ileri sürerek kafa karıştırdı. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe iddialarının kulübe yakın kişiler tarafından yalanlandığını iddia ederek, "Kolarov çok iyi bir teklif gelmedikçe Roma'da kalacak" iddiasında bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"