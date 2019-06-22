22 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fejsa’da fark 1 milyon euro

Fejsa’da fark 1 milyon euro
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Ljubomir ​ için ile pazarlık sıkıştı...

O Jogo, Portekiz ekibinin başkanı Vieira'nın 10 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya indikten sonra daha aşağı düşmediğini belirtirken, 'nin ise son olarak 4 milyon euro'ya çıktığını bildirdi. ekibinin 30 yaşındaki ön libero ile imza parası ve bonuslar dahil yıllık garanti 2.2 milyon euro'ya anlaştığı, bonservis konusunun çözülmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.
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