22 Haziran 2019, Cumartesi
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Fejsa’da fark 1 milyon euro
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Ljubomir Fejsa için Benfica ile pazarlık sıkıştı...
O Jogo, Portekiz ekibinin başkanı Vieira'nın 10 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya indikten sonra daha aşağı düşmediğini belirtirken, Fenerbahçe'nin ise son olarak 4 milyon euro'ya çıktığını bildirdi. İstanbul ekibinin 30 yaşındaki ön libero ile imza parası ve bonuslar dahil yıllık garanti 2.2 milyon euro'ya anlaştığı, bonservis konusunun çözülmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.
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