24 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Dani Alves bombası! Fenerbahçe...

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'den çılgın hamle... 2 sezondur Fransız devi PSG'nin formasını giyen ve kulübüyle yollarını ayıracağını açıklayan Brezilya futbolunun en önemli isimlerinden Dani Alves'in sarı lacivertlilere önerildiği iddia edildi.

Dani Alves bombası! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 Giriş Tarihi: 24.06.2019

'de transfer harekatı sürerken kulübe önerilen son ismin Brezilyalı sağ bek Dani Alvesolduğu iddia edildi...

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