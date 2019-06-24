24 Haziran 2019, Pazartesi
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Dani Alves bombası! Fenerbahçe...
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'den çılgın hamle... 2 sezondur Fransız devi PSG'nin formasını giyen ve kulübüyle yollarını ayıracağını açıklayan Brezilya futbolunun en önemli isimlerinden Dani Alves'in sarı lacivertlilere önerildiği iddia edildi.
Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 Giriş Tarihi: 24.06.2019
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürerken kulübe önerilen son ismin Brezilyalı sağ bek Dani Alvesolduğu iddia edildi...
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