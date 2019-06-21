21 Haziran 2019, Cuma

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Fenerbahçe'den 3 yıllık anlaşma!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ile Fransız sportif direktör Damien Comolli transfer operasyonunu birlikte yönetiyor. Bu kapsamda birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler yıldız oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.06.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 22:59
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Fenerbahçe'den 3 yıllık anlaşma!
Fenerbahçe'de bomba bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Fenerbahçe'den 3 yıllık anlaşma!

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon takımı baştan yaratmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'den 3 yıllık anlaşma!
Birçok isimle temasta olan Fenerbahçe'de görüşmelerde artık sona geliniyor.
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Fenerbahçe'den 3 yıllık anlaşma!

Genç oyuncu Murat Sağlam'la sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Roma'dan Kolarov'u da imza aşamasına getirdi.

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Fenerbahçe'den 3 yıllık anlaşma!
Önümüzdeki sezon Avrupa'da boy gösteremeyecek olan sarı-lacivertlilerde tek hedef şampiyonluk.
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