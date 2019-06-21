21 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Alman yıldızın menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 21.06.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 22:11
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