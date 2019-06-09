09 Haziran 2019, Pazar
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Muriç için yeni teklif
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Sarı lacivertli yönetimin daha önce teklifte bulunduğu Vedat Muriç transferi için de girişimlere devam ettiği öğrenildi.
Galatasaray'ın da ilgilendiği Muriç için 3 milyon euro artı bir oyuncu önerisi üzerine Fenerbahçe'nin fiyat artırarak Rizespor'a 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduklarını ilettiği bildirildi. Futbolcu ile de görüşen Fenerbahçe yönetiminin bu transferi önümüzdeki hafta bitirmek istediği kaydedildi. 25 yaşındaki Kosovalı golcü, transferi için kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriç, hangi takım olursa olsun kulübünün anlaşması durumunda kendisinin de imza atacağını söylemişti.
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