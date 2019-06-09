09 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Muriç için yeni teklif

Muriç için yeni teklif
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.06.2019

Sarı lacivertli yönetimin daha önce teklifte bulunduğu Vedat transferi için de girişimlere devam ettiği öğrenildi.

'ın da ilgilendiği için 3 milyon euro artı bir oyuncu önerisi üzerine 'nin fiyat artırarak Rizespor'a 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduklarını ilettiği bildirildi. Futbolcu ile de görüşen Fenerbahçe yönetiminin bu transferi önümüzdeki hafta bitirmek istediği kaydedildi. 25 yaşındaki Kosovalı golcü, transferi için kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriç, hangi takım olursa olsun kulübünün anlaşması durumunda kendisinin de imza atacağını söylemişti.
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