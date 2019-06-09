09 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Ozan Tufan'a 3.5 milyon euro

Ozan Tufan'a 3.5 milyon euro
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.06.2019

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 'da kiralık geçiren , Avrupa'dan gelecek tekliflere sıcak bakıyor.

formasıyla sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, orta sahadaki kalabalıklık ve ön liberoya yapılacak takviye nedeniyle ilk 11'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü için Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor. yönetimine şu ana kadar için gelen en yüksek teklifin 3.5 milyon euro olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu rakamı düşük bulduğu gelen haberler arasında.
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