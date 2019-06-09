09 Haziran 2019, Pazar
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Ozan Tufan'a 3.5 milyon euro
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Alanyaspor'da kiralık geçiren Ozan Tufan, Avrupa'dan gelecek tekliflere sıcak bakıyor.
Alanyaspor formasıyla sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, orta sahadaki kalabalıklık ve ön liberoya yapılacak takviye nedeniyle ilk 11'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü için Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimine şu ana kadar Ozan Tufan için gelen en yüksek teklifin 3.5 milyon euro olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu rakamı düşük bulduğu gelen haberler arasında.
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