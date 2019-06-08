08 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'a da West Ham United'dan teklif gelmesi üzerine sol bek arayışlarını hızlandırmıştı. Yabancı basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.
Giriş Tarihi: 08.06.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 12:11
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