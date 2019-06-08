Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'a da West Ham United'dan teklif gelmesi üzerine sol bek arayışlarını hızlandırmıştı. Yabancı basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





