08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'a da West Ham United'dan teklif gelmesi üzerine sol bek arayışlarını hızlandırmıştı. Yabancı basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 12:11
  • 1
  • 12
Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar

Fenerbahçe transferde atağa kalktı.

  • 2
  • 12
Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar

Birçok isimle temasta olan sarı-lacivertliler transferde bombaları ardı ardına patlatıyor.

  • 3
  • 12
Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar

Hatem Ben Arfa'yı İstanbul'a getirecek olan Fenerbahçe yönetimi bir isimle daha anlaşma sağladı.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar

İngiliz ekibi West Ham'ın milli sol bek Hasan Ali'ye yaptığı teklif sonrası sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe aradığı ismi buldu.

İşte transferin detayları...

  • 5
  • 12
Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın yerini Brayan Vera ile doldurdu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör