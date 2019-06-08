Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!

Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Eljif Elmas, Ersun Yanal'ın da takımın başına geçmesiyle daha fazla ön plana çıkan isimlerden biri olmuştu. 19 yaşındaki genç yıldızı transfer etmek için sıraya giren dev Avrupa kulüplerinden Napoli, Eljif'le ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 21:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





