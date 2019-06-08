08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!

Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Eljif Elmas, Ersun Yanal'ın da takımın başına geçmesiyle daha fazla ön plana çıkan isimlerden biri olmuştu. 19 yaşındaki genç yıldızı transfer etmek için sıraya giren dev Avrupa kulüplerinden Napoli, Eljif'le ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 21:02
  • 1
  • 13
Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!

Sarı lacivertli ekibin tarihinde geçirdiği en kötü sezon olan 2018-19 sezonunda kendini gösteren isimlerden biri oldu Eljif Elmas.

  • 2
  • 13
Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!

Henüz 19 yaşındaki oyuncu, Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından kadroda ön plana çıkarken performansıyla da göz doldurdu.

  • 3
  • 13
Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!

Eljif Elmas'ın kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesi sonrası, transfer döneminin de yaklaşmasıyla pek çok ekip devreye girmişti.

  • 4
  • 13
Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!

Yetenekli oyuncuya talip olan kulüpler ise Manchester United, Manchester City, Tottenham, Lazio, Fiorentina, Inter, Napoli, Feyenoord, PSV ve Borussia Dortmund...

  • 5
  • 13
Napoli'den flaş Eljif Elmas kararı!

Bu ekipler arasında transfer için Fenerbahçe'yle ilk teması kuanlar Inter ve Napoli oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör