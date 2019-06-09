09 Haziran 2019, Pazar
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Ramires önerisi
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Ön libero arayışlarına devam eden, pek çok isme teklif yapan ve Kabore konusunda beklemeye geçen F.Bahçe’ye sürpriz bir teklif geldi…
Sarı-lacivertlilere 17 Mayıs'ta kulübü Suning tarafından sözleşmesi feshedilen Brezilyalı oyuncu Ramires önerildi. Çin ekibi, 3 sezon önce 28 milyon euro'ya aldığı sambacıyı bedelsiz serbest bırakırken, menajerler sarı-lacivertli ekibe oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Yönetim ise 32 yaşındaki orta saha için teknik patron Ersun Yanal'la görüştükten sonra karar vereceklerini bildirdi.
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