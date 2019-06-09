09 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Barça, Buffon'da devre dışı

Barça Buffon'da devre dışı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.06.2019

ve ’nın Buffon’u istediği iddia edilmişti. Katalan ekibi, 41 yaşındaki kaleci ile ilgilenmediğini duyurdu. Fener bir adım daha öne çıktı.

basınının 'nin ilgilendiğini duyurduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberlerde Fenerbahçe'nin 41 yaşındaki kalecinin transferinde önde olduğu, 'nın da oyuncuyu istediği belirtilmişti. Dün ise İspanyol basınından Mundo Deportivo, Barcelona'nın Buffon ile ilgilendiği iddiasını yalanladı. Üst düzey yetkililerden öğrenilen bilgide Gianluigi Buffon'un Barcelona gündeminde olmadığı vurgulandı. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Buffon'u istediğini yazarken, , ve 'dan sözleşme teklifleri geldiğini duyurdu. Öte yandan Buffon'un menajeri ise "Buffon futbolu bırakmayacak. ile yolları ayırmanın en iyi çözüm olduğuna karar verildi. Buffon şimdi ailesiyle birlikte zaman geçirecek. Zaten PSG açıklama yaptıktan sonra telefon bombardımanına tutuldum. Henüz bir karar vermedi" ifadeleriyle transfere açık kapı bıraktı.
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