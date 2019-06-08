08 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti

Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.06.2019

'den 'nın Empoli takımına önce kiralık ardından da bonservisi ile verilen , bir veda mesajı yayımladı.

, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'de yaşadıklarının hafızasından asla silinmeyeceğini belirterek, "Henüz 18 yaşında Fenerbahçe formasını giymenin gururunu yaşadım. Geldiğim ilk sezondaki Avrupa Ligi yarı finali, bir sezon sonraki lig ve kupa şampiyonluğu benim için harika deneyimlerdi. Burada yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar, arkadaşlıklar hafızamdan asla silinmeyecek." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür eden 25 yaşındaki futbolcu, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, geldiğim ilk günden beri bana destek oldunuz. Sizler için mücadele etme imkanı bulduğum her dakika benim için çok önemliydi. Bugüne kadar bana yardımcı olan hocalarıma, başkanlarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." değerlendirmesinde bulundu.




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