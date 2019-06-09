09 Haziran 2019, Pazar
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'COME TO FENERBAHÇE'
Gomis'in bu paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlardan de jet hızında beğeniler geldi. Usta kramponunun gönderisini yorum yağmuruna tutan Fenerbahçeliler, "Come to Fenerbahçe" yazarak oyuncuya olan ilgilerini gösterdiler.
Geçmiş geçmişte kaldı
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Fenerbahçe ile anılan Fransız forvet, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı “Geleceği düşünmeli. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı” yazdı. Taraftarlar heyecanlandı
BİR süre önce sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Bafetimbi Gomis ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin kaynağı ise bizzat Fransız futbolcunun kendisi... 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Etienne Mendy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Al Hilal'den ayrılmak isteyen Gomis'le sarı-lacivertlilerin ilgilendiğini söylemişti. Fransız forvet de instagram'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Fotoğrafının altına Voltaire'den altını yapan Gomis, "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" ifadelerini kullandı. Bu sözler Gomis'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaraylı taraftarlar paylaşıma bıraktıkları yorumlarda eski golcülerinden Fenerbahçe'ye gitmemesini istediler. Gomis, 2017-18 sezonunda 29 gol ve 5 asistle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrol oynamıştı.
'COME TO FENERBAHÇE'
Gomis'in bu paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlardan de jet hızında beğeniler geldi. Usta kramponunun gönderisini yorum yağmuruna tutan Fenerbahçeliler, "Come to Fenerbahçe" yazarak oyuncuya olan ilgilerini gösterdiler.
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