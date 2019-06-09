09 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Geçmiş geçmişte kaldı

Gomis'ten F.Bahçe'ye yeşil ışık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.06.2019

ile anılan forvet, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı “ düşünmeli. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı” yazdı. Taraftarlar heyecanlandı

BİR süre önce sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Bafetimbi ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin kaynağı ise bizzat futbolcunun kendisi... 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Etienne Mendy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Al Hilal'den ayrılmak isteyen Gomis'le sarı-lacivertlilerin ilgilendiğini söylemişti. Fransız forvet de instagram'dan yaptığı paylaşımla 'ye yeşil ışık yaktı. Fotoğrafının altına Voltaire'den altını yapan Gomis, " düşünmeli, geçmişi unutmalıyız. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" ifadelerini kullandı. Bu sözler Gomis'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaraylı taraftarlar paylaşıma bıraktıkları yorumlarda eski golcülerinden Fenerbahçe'ye gitmemesini istediler. Gomis, 2017-18 sezonunda 29 gol ve 5 asistle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrol oynamıştı.

'COME TO FENERBAHÇE'

Gomis'in bu paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlardan de jet hızında beğeniler geldi. Usta kramponunun gönderisini yorum yağmuruna tutan Fenerbahçeliler, "Come to Fenerbahçe" yazarak oyuncuya olan ilgilerini gösterdiler.
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