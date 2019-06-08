08 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda sürdürülen takviye çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler ilk transferinde mutlu sona ulaştı.
Giriş Tarihi: 08.06.2019 14:08
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