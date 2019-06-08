08 Haziran 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda sürdürülen takviye çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler ilk transferinde mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 14:08
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Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor...

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Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme

Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları yeniden yaşamak istemiyor.

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Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme

Sezon öncesi Bayern Münih'in düzenlediği hazırlık turnuvasına katılacak olan Fenerbahçe'de elde kalan tek forvet Frey...

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Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme

Kanarya'nın bir forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, genç yıldızın transferi resmileşti.

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