08 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Vedat Muriç için yeni teklif

Fenerbahçe'den Vedat Muriç için yeni teklif
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.06.2019

 yönetimi, daha önce teklifte bulunduğu transferi için 3,5 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını kulübüne bildirdi.

'de formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 'in transferi için , ve Fransız temsilcisi Toulouse, tekliflerini verirken, Kosovalı oyuncunun fiyatı ile ilgili henüz anlaşma sağlanamadı. Galatasaray'ın da istediği Kosovalı golcü transferi için öncelikle kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriç, hangi takım olursa olsun Rizespor'un anlaşması durumunda kendisinin de karşı tarafa imza atacağını söyledi.

Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme FENERBAHÇE BOMBAYI PATLATTI! 5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray Kulübü'nün Muriç için 3 milyon Euro artı bir oyuncu önerisi üzerine Fenerbahçe kulübünün fiyat artırarak yeşil-mavililere 3,5 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını bildirdi. Futbolcu ile de görüşen Fenerbahçe Kulübü'nün, bu transferi önümüzdeki hafta bitirmek istediği öğrenildi.
Öte yandan Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü ise Vedat Muriç'in satılmaması yönünde ısrar ettiği kaydedildi.

Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmen açıkladılar HATEM BEN ARFA TRANSFERİNDE FLAŞ GELİŞME! RESMEN AÇIKLADILAR

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 yıllık sözleşme
F.Bahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar F.Bahçe sol bek transferini bitirdi! Resmen açıkladılar
Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör