Fenerbahçe'den Vedat Muriç için yeni teklif
Fenerbahçe yönetimi, daha önce teklifte bulunduğu Vedat Muriç transferi için 3,5 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını Çaykur Rizespor kulübüne bildirdi.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriç'in transferi için Fenerbahçe, Galatasaray ve Fransız temsilcisi Toulouse, tekliflerini verirken, Kosovalı oyuncunun fiyatı ile ilgili henüz anlaşma sağlanamadı. Galatasaray'ın da istediği Kosovalı golcü transferi için öncelikle kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriç, hangi takım olursa olsun Rizespor'un anlaşması durumunda kendisinin de karşı tarafa imza atacağını söyledi.
Galatasaray Kulübü'nün Muriç için 3 milyon Euro artı bir oyuncu önerisi üzerine Fenerbahçe kulübünün fiyat artırarak yeşil-mavililere 3,5 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını bildirdi. Futbolcu ile de görüşen Fenerbahçe Kulübü'nün, bu transferi önümüzdeki hafta bitirmek istediği öğrenildi.
Öte yandan Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal ise Vedat Muriç'in satılmaması yönünde ısrar ettiği kaydedildi.
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