08 Haziran 2019, Cumartesi
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Ndiaye pazarlığı
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Stoke City, Badou Ndiaye için 7 milyon euro talep etti. Fenerbahçe ise satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sundu. Ndiaye transferinde görüşmeler devam ediyor...
Orta sahaya en az iki kaliteli oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe, Badou Ndiaye için Stoke City ile görüşmeleri sürdürüyor... 28 yaşındaki Senegalli için 7 milyon euro bonservis bedeli isteyen Stoke City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı bildirildi. İngiliz ekibinin, ciddi başka bir teklif olmaması halinde Fenerbahçe'nin önerisine olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Sevilla'nın da radarında olan Badou Ndiaye'nin ise kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
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