08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmen açıkladılar

Fenerbahçe'nin transfer listesinde en tepede yer alan ve İstanbul'a geleceği konuşulan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarı günlerdir Ben Arfa'nın transfer haberini merak ediyor ve araştırıyordu. Ben Arfa ile ilgili resmi açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 10:48
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Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmen açıkladılar

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken takımı hücumda ayağa kaldıracak bir ismi kadrosuna katmak istiyordu.

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Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmen açıkladılar

Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

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Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmen açıkladılar

Fransız sportif direktör, Hatem Ben Arfa için "14 yaşından beri tanıyorum ve çok beğendiğim bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

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Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmen açıkladılar

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da yeteneklerinden faydalanmak istediği yıldız ismin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmen açıkladılar

Fenerbahçe taraftarı da yıldız futbolcudan gelecek iyi haberi bekliyordu.

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