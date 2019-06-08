08 Haziran 2019, Cumartesi
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Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmen açıkladılar
Fenerbahçe'nin transfer listesinde en tepede yer alan ve İstanbul'a geleceği konuşulan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarı günlerdir Ben Arfa'nın transfer haberini merak ediyor ve araştırıyordu. Ben Arfa ile ilgili resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 08.06.2019 10:48
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