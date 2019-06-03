03 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Rafael Benitez, Skrtel’i istiyor

Skrtel’i eski hocası istiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Teknik Direktörü , ’dan eski öğrencisi ’i takımında görmek istiyor.

'de sezonu 13. sırada tamamlayan , önümüzdeki sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. İngiliz The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre Newcastle Benitez'in eski öğrencisi ve 'a ettirdiği 'i takımında görmek istediği belirtildi. 2008 yılında Liverpool'a transfer olan Skrtel'i kadrosunun vazgeçilmezleri arasına koyan Benitez'in önümüzdeki sezon Slovak futbolcuyu kadrosuna katarak savunma kurgusunu şekillendirmek istiyor.

34 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Liverpool'dan 'ye transfer oldu ve 119 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.
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