03 Haziran 2019, Pazartesi
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"Değerli Trabzonspor Ailesi,
Öncelikle bu mübarek Ramazan Bayramı'nın güzel ülkemizde huzur, barış ve güven ikliminin tazelendiği bir bayram olmasını temenni ediyorum.
Camiamızın ve taraftarlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğe dönük umutlarımızı yeşerten başarılı bir sezonu geride bıraktık. Bugün armasının hakkını vermek için sahada tüm benliğini ortaya koyan genç ve yürekli futbolculardan kurulu bir takıma sahibiz. Bunun haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Öte yandan ise, yeni sezonun ve önümüzdeki Avrupa maçlarının heyecanını taşıyoruz.
Tüm bu coşku içinde, yeni döneme dair forma ve kombine çalışmalarında da son aşamaya geldik. Merakla beklediğiniz yeni sezon formalarımızı Ramazan bayramına yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Ben, ailem ve dostlarımla bayramlaşırken yeni sezon formamı giymiş olacağım. Camiamızın da aynı duyarlılığı göstererek bayramı Bordo Mavi'ye boyayacağına, bayramlıklarının yeni sezon formaları olacağına inanıyorum.
Hepinize sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum.
Sevgilerimle..."
Ahmet Ağaoğlu’ndan yeni formalarla bayram mesajı
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni formalı fotoğraflarıyla kulübün resmi internet sitesinden Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın gelecek sezon sahada olacağı formaları giyerek, kulübün internet sitesinden camianın Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ağaoğlu kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli Trabzonspor Ailesi,
Öncelikle bu mübarek Ramazan Bayramı'nın güzel ülkemizde huzur, barış ve güven ikliminin tazelendiği bir bayram olmasını temenni ediyorum.
Camiamızın ve taraftarlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğe dönük umutlarımızı yeşerten başarılı bir sezonu geride bıraktık. Bugün armasının hakkını vermek için sahada tüm benliğini ortaya koyan genç ve yürekli futbolculardan kurulu bir takıma sahibiz. Bunun haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Öte yandan ise, yeni sezonun ve önümüzdeki Avrupa maçlarının heyecanını taşıyoruz.
Tüm bu coşku içinde, yeni döneme dair forma ve kombine çalışmalarında da son aşamaya geldik. Merakla beklediğiniz yeni sezon formalarımızı Ramazan bayramına yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Ben, ailem ve dostlarımla bayramlaşırken yeni sezon formamı giymiş olacağım. Camiamızın da aynı duyarlılığı göstererek bayramı Bordo Mavi'ye boyayacağına, bayramlıklarının yeni sezon formaları olacağına inanıyorum.
Hepinize sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum.
Sevgilerimle..."
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