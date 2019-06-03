03 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sevilla'ya niyet Fenerbahçe'ye kısmet

Sevilla'ya niyet Fener'e kısmet
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Diego Lugano ile ilgili menajer Juan Figer'den ilginç bir itiraf geldi.

Figer, Lugano'nun o dönem için yola çıktığını ancak 'ye gittiğini belirterek, "'un 'e transferi sırasında şartlardan biri de Lugano'nun Sevilla'ya gitmesiydi. Ancak Sevilla ile şartlarda anlaşamadık. Onun istediği sözleşmeyi Fenerbahçe'de bulduk, o da oraya gitti" dedi. Lugano, 2006-11 arasında 5 sezon sarı-lacivertli formayı giymişti.
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