03 Haziran 2019, Pazartesi
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Sevilla'ya niyet Fenerbahçe'ye kısmet
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Diego Lugano ile ilgili menajer Juan Figer'den ilginç bir itiraf geldi.
Figer, Lugano'nun o dönem Sevilla için yola çıktığını ancak Fenerbahçe'ye gittiğini belirterek, "Sergio Ramos'un Real Madrid'e transferi sırasında şartlardan biri de Lugano'nun Sevilla'ya gitmesiydi. Ancak Sevilla ile şartlarda anlaşamadık. Onun istediği sözleşmeyi Fenerbahçe'de bulduk, o da oraya gitti" dedi. Lugano, 2006-11 arasında 5 sezon sarı-lacivertli formayı giymişti.
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