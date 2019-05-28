28 Mayıs 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Visca ve İrfan için harekete geçiyor

Kanatlara 'Can'
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Yönetici , Medipol Başakşehir’le ilk teması bu hafta içinde kurup, fiyat isteyecek. Hedef yeni sezona kanatlarda iki oyuncu ile başlamak.

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesiyle gözler transfere çevrildi. Fenerbahçe, 'ın gözdeleri ve İrfan Can için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli kulüp adına yönetici 'un Medipol Başakşehir Başkanı ile bu hafta temas kurarak, iki oyuncuya talip olduklarını ileteceği ve fiyat isteyeceği öğrenildi. İki kulübün önümüzdeki günlerde pazarlık için masaya oturması bekleniyor.

BERABER GELECEKLER!
Başakşehir ile sözleşmesi biten Emre Belözoğlu ile daha önce anlaşan Fenerbahçe, takım arkadaşları İrfan Can ve Visca'yı da transfer ederek yeni sezonda kadro iskeletini bu oyuncularla kurmayı planlıyor. Mahmut Tekdemir ile kaleci da Kanarya'nın transfer listesinde yer alıyorlar. Ancak sarı-lacivertli yönetimin önceliği İrfan Can ile Edin Visca'nın transferlerine verdiği gelen haberler arasında...

YÖNETİM TOPLANIYOR
Sarı-lacivertli yönetimin bugün toplanması bekleniyor. Gündemin birinci maddesi transfer... Sözleşmesi biten oyuncuların durumu da masaya yatırılacak. 'dan gelebilecek 'transfer kısıtlaması' kararı ve başkan Koç'un daha önce dile getirdiği 'transferde gözü karartma' fikri de tartışılacak. Yeni sezonda mutlaka şampiyon olmak isteyen yönetim, transferde rotasını belirleyip, işe koyulacak.

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