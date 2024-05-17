Fenerbahçe'de Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor!

Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2024- 13:11