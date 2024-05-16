Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, eski futbolcusu Merih Demiral'ı unutmadı. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuya forma hediye etti. Milli futbolcu ise sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye teşekkür etti. İşte detaylar...

Aktif futbol kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli forması ile devam eden milli futbolcu Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Fenerbahçe'den ayrılış sürecine ilişkin flaş açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe ise Merih Demiral'ın sözleri üzerine harekete geçti ve eski futbolcusuna çubuklu forma göndererek süpriz yaptı. Sarı-lacivertliler gönderdiği formanın yanı sıra bir de not ekledi.

Gönderilen notta, Sevgili Merih Demiral. TRT SPOR kanalına verdiğin röportajı takip ettik. Burada dile getirdiğin sözlerin üzerine sana ulaşmak, Fenerbahçe hikayeni anlattığın 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik.

Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçemizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Sana gönderdiğimiz Çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun." ifadeleri kullanıldı.

MERİH DEMİRAL'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Gönderilen hediyeyi ve notu resmi sosyal medya hesabından paylaşan milli futbolcu, "Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.