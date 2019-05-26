Fenerbahçe Antalyaspor'u yenerse 6'ncı

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan, bir ara 17. sıraya kadar inen Kanarya, Antalyaspor’u yenerse ligi 6’ncı tamamlayacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sezonun son maçında bu akşam Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi halinde ligi 6'ncı sırada tamamlayacak. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren, bir ara 17. sıraya gerileyen Kanarya son 3 haftada aldığı 9 puanla küme düşme hattından uzaklaşıp, 8'inci sıraya kadar tırmandı. Ersun Yanal'ın öğrencileri bu akşam da kazanırsa hem 6.'lık hedefine ulaşacak hem de 4'te 4 yapacak.

Avrupa kupalarına katılmak isteyen Antalyaspor da galibiyet için sahaya çıkacak. Haftaya 45 puanla 6'ncı sırada giren kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'yi devirir, Evkur Yeni Malatyaspor da Bursaspor'a karşı puan kaybederse ligi 5'inci bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak. Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak bu kritik mücadeleyi deneyimli hakem Halis Özkahya yönetecek.



Tarihte ilk kez 'eksi' averaj!..

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2 farklı yenememesi halinde Spor Toto Süper Lig'de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirecek. Geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yiyen sarı-lacivertli ekip son haftaya eksi 2 averajla girdi. Kanarya, daha önce 1990-1991'de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.