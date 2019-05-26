26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Antalyaspor'u yenerse 6'ncı

Fenerbahçe Antalyaspor'u yenerse 6'ncı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan, bir ara 17. sıraya kadar inen Kanarya, ’u yenerse ligi 6’ncı tamamlayacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sezonun son maçında bu akşam Ülker Stadı'nda 'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi halinde ligi 6'ncı sırada tamamlayacak. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren, bir ara 17. sıraya gerileyen Kanarya son 3 haftada aldığı 9 puanla küme düşme hattından uzaklaşıp, 8'inci sıraya kadar tırmandı. 'ın öğrencileri bu akşam da kazanırsa hem 6.'lık hedefine ulaşacak hem de 4'te 4 yapacak.

Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!

Avrupa kupalarına katılmak isteyen Antalyaspor da galibiyet için sahaya çıkacak. Haftaya 45 puanla 6'ncı sırada giren kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'yi devirir, Evkur da 'a karşı puan kaybederse ligi 5'inci bitirerek Avrupa Ligi vizesini alacak. Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak bu kritik mücadeleyi deneyimli hakem yönetecek.

Tarihte ilk kez 'eksi' averaj!..
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2 farklı yenememesi halinde Spor Toto Süper Lig'de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirecek. Geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yiyen sarı-lacivertli ekip son haftaya eksi 2 averajla girdi. Kanarya, daha önce 1990-1991'de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda! Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!
Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Barça'nın yıldızı... F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Barça'nın yıldızı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör