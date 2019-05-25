Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!

Spor Toto Süper Lig'i Antalyaspor maçı ile tamamlayacak olan Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak oyuncular netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde Valbena'dan sonra ikinci bir ayrılık gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 20:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





