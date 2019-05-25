25 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!

Spor Toto Süper Lig'i Antalyaspor maçı ile tamamlayacak olan Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak oyuncular netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde Valbena'dan sonra ikinci bir ayrılık gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 20:08
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Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da eldeki oyuncular ile ilgili kararlar vermeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!

Transferde birçok oyuncu ile temas halinde olan sarı-lacivertlilerde takımda epey bir değişiklik yaşanacak.

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Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!

Mevcut kadrodan memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal yönetime kapsamlı bir rapor verdi.

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Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!

Bunun üzerine takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!

İlk olarak Mathieu Valbuena'nın Olympiakos ile anlaştığı iddialarının üzerine Yunan kulübün sarı-lacivertlilerin diğer bir yıldızına kanca attığı öne sürüldü.

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