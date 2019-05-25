25 Mayıs 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!
Spor Toto Süper Lig'i Antalyaspor maçı ile tamamlayacak olan Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak oyuncular netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde Valbena'dan sonra ikinci bir ayrılık gerçekleşiyor.
Giriş Tarihi: 25.05.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 20:08
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı