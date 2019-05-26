26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Hollanda’da Fenerbahçe için Maher iddiası

Hollanda’da Maher iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Hollanda'dan geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren ve boştan olan Adam Maher için Fenerbahçe'nin devreye girdiği kaydedildi.

Celtic, Blackburn Robers, QPR, Brescia ve Vitesse'nin de 25 yaşındaki orta sahanın peşinde olduğu ifade edildi. Öte yandan haberlerde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu van Hooijdonk'un Adam Maher hakkındaki görüşlerine yer verildi. Maher, 2016-17 sezonunda Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giymişti.

BENDTNER GELİYORMUŞ!
Forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertli kulüp için bir dönem gündemden düşmeyen bir isim iddia edildi. Danimarka basını, Rosenborg'da kadro dışı kalan 'in F.Bahçe ile anlaştığını duyurdu. Haberde "31 yaşındaki Bendtner, İstanbul ekibinin rotasyon oyuncusu olmayı kabul etti" denildi.

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