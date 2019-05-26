26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in veda günü

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in veda günü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.05.2019

, 17. yılını geçirdiği sarı lacivertli takımda ‘son maçına’ çıkıyor.

'in sarı kart cezası nedeniyle kalede bugün yer alacak. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 37 yaşında file bekçisi, 17. yılını geçirdiği sarı-lacivertli takıma büyük olasılıkla veda edecek. Fenerbahçe formasıyla 524 resmi maça çıkan Demirel, Müjdat Yetkiner'den (570) sonra en fazla resmi maç oynayan futbolcu. Kaptan bir ara kadro dışı kaldığı bu sezon 15 maçta kaleyi korurken; 19 gol yedi. Volkan'a yeni sözleşme önerilmesi beklenmiyor.

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