Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in veda günü

Volkan Demirel, 17. yılını geçirdiği sarı lacivertli takımda ‘son maçına’ çıkıyor.

Harun Tekin'in sarı kart cezası nedeniyle kalede bugün Volkan Demirel yer alacak. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 37 yaşında file bekçisi, 17. yılını geçirdiği sarı-lacivertli takıma büyük olasılıkla veda edecek. Fenerbahçe formasıyla 524 resmi maça çıkan Demirel, Müjdat Yetkiner'den (570) sonra en fazla resmi maç oynayan futbolcu. Kaptan bir ara kadro dışı kaldığı bu sezon 15 maçta kaleyi korurken; 19 gol yedi. Volkan'a yeni sözleşme önerilmesi beklenmiyor.