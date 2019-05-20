Ersun Yanal: "Yarınlarda güçlü bir Fenerbahçe var"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligde kalmak için umut beslediği bir maça çıktığını kaydetti.
Yanal, bu tür maçların çok zor olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Kendi prestijimiz ve oyunun lehimize dönmesi açısından maçın önemli olduğunu düşünüyorum. Kazandık, kazanırken birçok eleştiri ve bugünkü oyunumuza dönük söylemler olabilir. Kazandığımız için mutluyuz. Bir maçımız kaldı ve Fenerbahçe'nin yüzünü artık yarına çevirmesi gerekiyor."
Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını aktaran Yanal, "Fenerbahçe'nin hak ettiği yarışta yerini alması adına başkanımız, yönetim kurulumuz olmak üzere hepimize düşen görev, çalışma azmi ve mesaisidir. Bu sorumluluk artarak devam edecektir. Rakiplerimizin ne olacağı değil de kendimizin ne olacağına bakmamız lazım. Bir maçımız kaldı ve rakibimizi yenip üst sıralara sahip olarak ligi bitirmek istiyoruz. Galibiyet alarak sezonu kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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