21 Mayıs 2019, Salı

FENERBAHÇE

Koç’tan Ergin Ataman’a tepki

Koç’tan Ergin Ataman’a tepki
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Fenerbahçe Başkanı , Euroleague final maçında sarı- lacivertli taraftarlarla tartışan 'a sert çıktı: "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda, fair-play bekleyecek en son kişidir. Özür beklemesi işin arsızlık boyutudur. Taraftarımız 3.'lük maçından sonra salonu terk etmedi. Büyük bölümü de Efes'i destekledi. Desteklemeyenler de köstek olmadılar."

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