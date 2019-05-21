Koç’tan Ergin Ataman’a tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Euroleague final maçında sarı- lacivertli taraftarlarla tartışan Ergin Ataman'a sert çıktı: "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda, fair-play bekleyecek en son kişidir. Özür beklemesi işin arsızlık boyutudur. Taraftarımız 3.'lük maçından sonra salonu terk etmedi. Büyük bölümü de Efes'i destekledi. Desteklemeyenler de köstek olmadılar."

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