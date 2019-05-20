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Fenerbahçe'de Valbuena şoku!
Giriş Tarihi: 20.05.2019
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Erzurumspor maçının ilk devresinde sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.
Sarı lacivertlilerin Fransız yıldızı Valbuena, müsabakanın 23. dakikasında sakatlık geçirdi.
Kenara değişiklik işareti yapan tecrübeli oyuncu, kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Valbuena'nın yerine 25. dakikada Moses dahil oldu.
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