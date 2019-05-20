20 Mayıs 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Valbuena şoku!

Fenerbahçe'de Valbuena şoku!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.05.2019

'nin Fransız yıldızı Valbuena, Erzurumspor maçının ilk devresinde sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan 'de sakatlık şoku yaşandı.

Sarı lacivertlilerin Fransız yıldızı Valbuena, müsabakanın 23. dakikasında sakatlık geçirdi.

Kenara değişiklik işareti yapan tecrübeli oyuncu, kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Valbuena'nın yerine 25. dakikada Moses dahil oldu.

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