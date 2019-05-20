BB Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligi ilk 10'da bitirme amacında. Kümede kalma mücadelesi vere Erzurum temsilcisi ise zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgiler haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Erzurumspor - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek küme düşme hattında ağır bir yara aldı. Spor Toto Süper Lig'in son haftasına en yakın takipçisi Göztepe'nin 3 puan gerisinde giren Erzurumspor, kümede kalmak için kendi maçını kazanıp İzmir ekibinin mağlubiyetini beklemek zorunda.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı serbest atışta Emrah Başsan topa sert vurdu. Hiçbir oyuncunun dokunamadığı meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra şutunu çekti. Top direğin üzerinden auta gitti.

23. dakikada Sunu'nun pasında Eduok, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Zajc'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Dirar, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde Soldado'nun dokunduğu topu, kaleci Sehic çizgi üzerinde önledi.

34. dakikada Soldado'nun ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kontrol etti.

42. dakikada Jailson'un pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Isla'nın ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Soldado gelişine çok sert vurdu. Kale önünde takım arkadaşı Zajc'a çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı birazdan...







MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de geçen hafta Akhisarspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Yanal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında cezalı Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yerine Tolgay Arslan ve Miha Zajc'a ilk 11'de forma şansı verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 2 değişiklik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildiği maça göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Kristian Opseth ve Siphiwe Tshabalala'nın yerine Emrah Başsan ve Lokman Gör'e ilk 11'de şans tanıdı.

Öte yandan, iki eski takımının maçını izlemek için stada gelen Mert Nobre'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş plaket verdi.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Termometrelerin 10 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri çok büyük ölçüde doldurdu.

Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi.

Mavi-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar, "Sen gerçek her şey yalan" yazılı pankart açtı.

Fenerbahçe taraftarları da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.