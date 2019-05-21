VAR’dan penaltı çıktı

F.Bahçe’de Soldado’nun yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesi yapıldı. Hakem Arslanboğa, VAR’dan bakıp beyaz noktayı gösterdi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor'u 1-0 yendiği mücadelede tek gol penaltıdan geldi. Dakikalar 59'u gösterirken Jailson savunma arkasına ters bir top bıraktı. Defanstan seken top boşta kaldı. Kaleci Sehic ve Roberto Soldado topa birlikte gitti. İspanyol forvet, Sehic ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa düdük çalmadı. Maç uzun süre durmayınca VAR'ın başındaki hakem Arda Kardeşler'den uyarı geldi. Suat Arslanboğa, VAR'ın başına giderek pozisyonu inceledi. Ardından da penaltıya hükmetti. Meşin yuvarlağın başına gelen Victor Moses düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Erzurum taraftarı tepki gösterdi.



Tolgay ve Zajc sahada



Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yanal geçen hafta Akhisarspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'inden 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yerine Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ı sahaya sürdü. Zajc'ın orta sahadaki performansı yine yeterli bulunmadı. Orta sahada organizasyonu yapması beklenen oyuncu maçta etkisiz kaldı.