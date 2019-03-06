06 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2019

, 'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider 'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ilk bölümde salonda çalıştığı belirtildi. Saha çalışmasına ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başlayan futbolcuların, kanat organizasyonlarıyla antrenmanı sürdürdüğü ifade edildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

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Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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