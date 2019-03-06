06 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Real Madrid deplasmanında

Fenerbahçe, Madrid deplasmanında
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2019

Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Beko, yarın deplasmanında ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'in 25. haftasında , yarın TSİ 23.00'de Wizink Center'da İspanyol ekibi ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-lacivertliler 21 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunuyor. Madrid ekibi ise 18 galibiyet, 6 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

18. randevu

Real Madrid ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 kez rakibini mağlup ederken, Madrid temsilcisi ise 9 kez parkeden galip ayrılan taraf oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Fener, 65-63'lük skorla kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe, 84.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Real Madrid ise 85.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.6 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Madrid'de ise Anthony Randolph 13.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.


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