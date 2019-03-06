06 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2019

Futbol Takımı, 'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışması ve dinamik ısınma hareketleri ile başladı.

Pas çalışması ile devam eden idman, topa sahip olma oyununun ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Madrid deplasmanında Fenerbahçe, Madrid deplasmanında
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Serdar Aziz misillemesi! Anlaşma tamam G.Saray'dan F.Bahçe'ye Serdar Aziz misillemesi! Anlaşma tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör