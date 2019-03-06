Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışması ve dinamik ısınma hareketleri ile başladı.

Pas çalışması ile devam eden idman, topa sahip olma oyununun ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.