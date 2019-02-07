07 Şubat 2019, Perşembe
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KUZYAEV VE KOKORiN YOK
Kanarya'ya iki iyi haber... Zenit'in orta sahadaki milli oyuncusu Kuzyaev, İstanbul'daki maçta forma giyemeyecek. Hazırlık sınavında sakatlanan 26 yaşındaki orta sahanın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine holiganizmden hapiste olan Kokorin'in de 8 Nisan'a kadar tutukluluğunun devamına karar verildi. Kokorin de Fenerbahçe maçlarında yer alamayacak.
Zenit artık favori değil
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Rus yazar Romanov, F.Bahçe’de kuraların çekildiği güne çok şeyin değiştiğini belirtip, Zenit'i uyardı
Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlaması, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in de gözünü korkuttu. Rus yazar Anatoly Romanov, 12 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak olan ilk maçı değerlendirdiği yazısında Zenit'in artık favori olmadığını belirtti. "İlk yarıda düşme hattında yer alan Fenerbahçe, beklendiği gibi ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Sadık, Serdar, Tolgay, Zajc, Moses gibi çok önemli isimler kadroya alındı" diyen Romanov, "Moses daha ilk maçlardan katkı sağlamaya başladı. Artık rakip yarı sahada hızlı kanat akınlarıyla pozisyona girebiliyorlar. Kura çekimi yapıldığında Zenit net favori gösteriliyordu. Ancak o dönem F.Bahçe çok kötü durumdaydı. Şimdi daha moralli ve güçlüler. Zenit artık favori değil" ifadelerini kullandı.
KUZYAEV VE KOKORiN YOK
Kanarya'ya iki iyi haber... Zenit'in orta sahadaki milli oyuncusu Kuzyaev, İstanbul'daki maçta forma giyemeyecek. Hazırlık sınavında sakatlanan 26 yaşındaki orta sahanın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine holiganizmden hapiste olan Kokorin'in de 8 Nisan'a kadar tutukluluğunun devamına karar verildi. Kokorin de Fenerbahçe maçlarında yer alamayacak.
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