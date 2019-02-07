07 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Zenit artık favori değil

Zenit artık favori değil
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2019

, F.Bahçe’de kuraların çekildiği güne çok şeyin değiştiğini belirtip, 'i uyardı

'nin ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlaması, Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'in de gözünü korkuttu. Anatoly , 12 Şubat'ta 'da oynanacak olan ilk maçı değerlendirdiği yazısında Zenit'in artık favori olmadığını belirtti. "İlk yarıda düşme hattında yer alan Fenerbahçe, beklendiği gibi ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Sadık, Serdar, Tolgay, Zajc, gibi çok önemli isimler kadroya alındı" diyen Romanov, "Moses daha ilk maçlardan katkı sağlamaya başladı. Artık rakip yarı sahada hızlı kanat akınlarıyla pozisyona girebiliyorlar. Kura çekimi yapıldığında Zenit net favori gösteriliyordu. Ancak o dönem F.Bahçe çok kötü durumdaydı. Şimdi daha moralli ve güçlüler. Zenit artık favori değil" ifadelerini kullandı.

KUZYAEV VE KOKORiN YOK

Kanarya'ya iki iyi haber... Zenit'in orta sahadaki milli oyuncusu , İstanbul'daki maçta forma giyemeyecek. Hazırlık sınavında sakatlanan 26 yaşındaki orta sahanın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine holiganizmden hapiste olan 'in de 8 Nisan'a kadar tutukluluğunun devamına karar verildi. Kokorin de Fenerbahçe maçlarında yer alamayacak.
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