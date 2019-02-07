07 Şubat 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
teknik direktör Ersun Yanal eksiklerin yerine monte edeceği isimleri büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli hocanın, orta sahada Topal ile Benzia'nın yokluğunda Tolgay Arslan ile Jailson'a şans vermesi bekleniyor. Yeni transfer Miha Zajc ise Moses'te olduğu gibi ilk maçında yedek soyunacak ve ikinci yarıda görev bekleyecek. Sadık'ın yerine ise savunmada cezası biten Skrtel formaya yakın. Slovak oyuncunun, Neustadter ile birbirini tanıması bu kararda etken oldu. Serdar Aziz yine kulübede olacak.
AYEW OUT, MOSES İN!
Sarı-lacıvertlı ekipte iki haftadır yedek soyunan Victor Moses'in de Kayseri'de ilk onbire girmesi bekleniyor. Nabil Dirar çok formda olduğu için bu durumda Andre Ayew'e kulübe yolu görünecek. Ancak Ersun Yanal'ın bu konuda henüz kesin kararını vermediği, son tercihini yarın akşam maçtan önce yapacağı öğrenildi.
ÖNCE GÜÇ SONRA TAKTİK
Öte yandan, sarı-lacıvertlıler, İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda önce salonda egzersiz hareketleri yapıldı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Merkeze taze kan
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
Kayserispor maçında orta saha Jailson ve Tolgay'a emanet... Ersun Yanal, cezalı Topal ve TFF listesinden çıkarılan Benzia’nın yerine bu ikiliyi hazırlıyor. Yeni transfer Zajc ise yedek soyunacak.
Fenerbahçe'de gözler artık Kayserispor maçına çevrildi. Son iki haftada alınan galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertli takımda zorlu deplasman öncesi kadroda ciddi bir değişim yaşanacak. Geçen hafta Mehmet Topal sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Sadık Çiftpınar da sakatlanmıştı. Yassine Benzia'nın TFF listesinden çıkarılmasıyla birlikte son Göztepe maçı ilk onbirinden 3 oyuncu eksilmiş oldu.
teknik direktör Ersun Yanal eksiklerin yerine monte edeceği isimleri büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli hocanın, orta sahada Topal ile Benzia'nın yokluğunda Tolgay Arslan ile Jailson'a şans vermesi bekleniyor. Yeni transfer Miha Zajc ise Moses'te olduğu gibi ilk maçında yedek soyunacak ve ikinci yarıda görev bekleyecek. Sadık'ın yerine ise savunmada cezası biten Skrtel formaya yakın. Slovak oyuncunun, Neustadter ile birbirini tanıması bu kararda etken oldu. Serdar Aziz yine kulübede olacak.
AYEW OUT, MOSES İN!
Sarı-lacıvertlı ekipte iki haftadır yedek soyunan Victor Moses'in de Kayseri'de ilk onbire girmesi bekleniyor. Nabil Dirar çok formda olduğu için bu durumda Andre Ayew'e kulübe yolu görünecek. Ancak Ersun Yanal'ın bu konuda henüz kesin kararını vermediği, son tercihini yarın akşam maçtan önce yapacağı öğrenildi.
ÖNCE GÜÇ SONRA TAKTİK
Öte yandan, sarı-lacıvertlıler, İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda önce salonda egzersiz hareketleri yapıldı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!