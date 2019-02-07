07 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Merkeze taze kan

Merkeze taze kan
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

maçında orta saha Jailson ve Tolgay'a emanet... , cezalı Topal ve listesinden çıkarılan Benzia’nın yerine bu ikiliyi hazırlıyor. Yeni Zajc ise yedek soyunacak.

'de gözler artık maçına çevrildi. Son iki haftada alınan galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertli takımda zorlu deplasman öncesi kadroda ciddi bir değişim yaşanacak. Geçen hafta sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Sadık Çiftpınar da sakatlanmıştı. Yassine Benzia'nın listesinden çıkarılmasıyla birlikte son maçı ilk onbirinden 3 oyuncu eksilmiş oldu.

eksiklerin yerine monte edeceği isimleri büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli hocanın, orta sahada Topal ile Benzia'nın yokluğunda ile Jailson'a şans vermesi bekleniyor. Yeni Miha Zajc ise Moses'te olduğu gibi ilk maçında yedek soyunacak ve ikinci yarıda görev bekleyecek. Sadık'ın yerine ise savunmada cezası biten Skrtel formaya yakın. Slovak oyuncunun, Neustadter ile birbirini tanıması bu kararda etken oldu. yine kulübede olacak.

AYEW OUT, MOSES İN!

Sarı-lacıvertlı ekipte iki haftadır yedek soyunan 'in de 'de ilk onbire girmesi bekleniyor. Nabil Dirar çok formda olduğu için bu durumda Andre Ayew'e kulübe yolu görünecek. Ancak Ersun Yanal'ın bu konuda henüz kesin kararını vermediği, son tercihini yarın akşam maçtan önce yapacağı öğrenildi.

ÖNCE GÜÇ SONRA TAKTİK

Öte yandan, sarı-lacıvertlıler, İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda önce salonda egzersiz hareketleri yapıldı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ersun Yanal Kayserispor maçı 11ini belirledi! Ersun Yanal Kayserispor maçı 11'ini belirledi!
Fenerbahçeye Avrupa Liginde 2 müjde! Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde 2 müjde!
Fenerbahçeden Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon... Fenerbahçe'den Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör