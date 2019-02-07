07 Şubat 2019, Perşembe
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Şener imzaya hazır
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Tolgay transferinde takas olarak kullanılmak isteyen Şener Özbayraklı, Beşiktaş ile anlaşamamıştı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ismi sezon sonu için de G.Saray ile anılmıştı. Tecrübeli sağ bekin F.Bahçe'de kalmak istediği öğrenilirken, bu konuda yönetime mesaj gönderdiği de belirtildi.
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