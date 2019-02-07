07 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Şener imzaya hazır

Şener imzaya hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Tolgay transferinde takas olarak kullanılmak isteyen Özbayraklı, ile anlaşamamıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ismi sezon sonu için de G.Saray ile anılmıştı. Tecrübeli sağ bekin F.Bahçe'de kalmak istediği öğrenilirken, bu konuda yönetime mesaj gönderdiği de belirtildi.
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