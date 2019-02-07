Şener imzaya hazır

Tolgay transferinde takas olarak kullanılmak isteyen Şener Özbayraklı, Beşiktaş ile anlaşamamıştı.

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ismi sezon sonu için de G.Saray ile anılmıştı. Tecrübeli sağ bekin F.Bahçe'de kalmak istediği öğrenilirken, bu konuda yönetime mesaj gönderdiği de belirtildi.