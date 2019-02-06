06 Şubat 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde 2 müjde!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Zenit maçı öncesi, sarı-lacivertlilere müjdeli haberler geldi.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 19:52
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Fenerbahçeye Avrupa Liginde 2 müjde!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile 12 Şubat Salı günü karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 21 Şubat'ta oynanacak.

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Fenerbahçeye Avrupa Liginde 2 müjde!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in futbolcusu Kokorin ile Krasnodar futbolcusu Pavel Mamaev bugün hakim karşısına çıktı.

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Fenerbahçeye Avrupa Liginde 2 müjde!

Mahkeme, Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzaltılmasına karar verdi. Kokorin Fenerbahçe ile oynanacak iki maçta da forma giyemeyecek.

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Fenerbahçeye Avrupa Liginde 2 müjde!

Kasten yaralama ve holiganizm

Moskova mahkemesi, Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev'i kasten yaralama ve holiganizm gerekçesiyle tutuklamıştı.

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Fenerbahçeye Avrupa Liginde 2 müjde!

İkilinin arasında bulunduğu grup geçtiğimiz Ekim ayında aralarında Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak'ın da olduğu şahıslara saldırıda bulunmuştu.

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