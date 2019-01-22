22 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı

Fenerbahçeye Ersun Yanal da çare olamadı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Spor Toto 'in 18. haftasında dün deplasmanda ile 1-1 berabere kalan 'de kötü gidişe da çare olamadı.

Sezona yönetim değişikliğinin ardından ile başlayan sarı-lacivertliler, üst üste aldığı olumsuz sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Uzun süre kamuoyunda teknik direktör belirsizliğine neden olan ayrılışın ardından Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden 'de, bu beraberlik de uzun sürmedi.

Bunun üzerine yönetimi, sarı-lacivertli taraftarların Phillip Cocu döneminden itibaren takımın başında görmek istediği ile ilk yarının son haftalarında anlaşma sağladı.

Tecrübeli teknik adamın ikinci defa Fenerbahçe'ye gelişiyle yakalanan olumlu hava da alınan kötü sonuçların ardından dağıldı.

TEK GALİBİYET KUPADA

Yanal, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk resmi maçına 'de karşılaşmasında çıktı. Sarı-lacivertliler, konuk ettiği rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin 5. tur rövanşında deplasmanda Giresunspor'u 5-2 yendiği karşılaşma Yanal'ın takımıyla kazandığı tek galibiyet oldu.

Deneyimli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de oynadığı ve son olarak maçlarından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde tek mağlubiyetini ise kupada son 16 turu ilk karşılaşmasında Ümraniyespor karşısında yaşadı.

SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Süper Lig'de Ersun Yanal yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe, bu dönemde oynadığı 3 mücadelenin 2'sinde skor üstünlüğünü son dakikalarda yediği gollerle kaybetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını 2-0 üstünlükle kapatmasına rağmen biri son dakikalarda olmak üzere ikinci yarıda yediği 2 golle 1 puana razı oldu.

Bu dönemde daha sonra deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Bursaspor karşısında da skor üstünlüğünü koruyamadı. Fenerbahçe, deplasmanda ilk yarısını 1-0 önde geçtiği karşılaşmada yine son dakikalarda yediği golle 2 puan bıraktı.

ERSUN YANAL, KOEMAN'IN GERİSİNDE KALDI

Fenerbahçe'de büyük umutlarla takımın başına getirilen Ersun Yanal, taraftarın beklediği başlangıcı yapamadı.

Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın ilk 5 resmi maçında 3 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkarken, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Cocu'nun gidişinin ardından teknik direktörlüğe getirilen Koeman ise takımıyla ilk 5 resmi maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Koeman, bu dönemde 2 Avrupa Ligi, 3 Süper Lig maçına çıkmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe'deki ilk 5 resmi maçında en kötü istatistiğe imza atan teknik direktör ise Phillip Cocu olmuştu. Sarı-lacivertliler, Cocu döneminde 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu, 3 de Süper Lig maçına çıkmıştı ve sahadan 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrılmıştı.

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