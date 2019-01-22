22 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

, Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
montediaz montediaz

Ümraniye maçı sonrası kongre kararı çıkarsa şaşırmayın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2019 16:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
PFDKdan Eljif Elmas ve Diagneye şok ceza PFDK'dan Eljif Elmas ve Diagne'ye şok ceza
Fenerbahçeye Ersun Yanal da çare olamadı Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı
Fenerbahçeden Galatasaraya sürpriz takas teklifi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz takas teklifi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör