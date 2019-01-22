22 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

BBC bile şaşkın

BBC bile şaşkın
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.01.2019

İngilizler, F.Bahçe’nin durumunu analiz etti “Sıradan yabancılarla bu kadar” denildi

İngiliz Devlet Televizyonu , 'nin son durumu masaya yatırıldı ve eski Avrupa devinin krizde olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin 'deki 19 şampiyonluğu hatırlatılıp küme düşme hattındaki sarı-lacivertlilerin 1959'da başlayan ligde hiç küme düşmediği ifade edildi. Bu tablo, 'le kıyaslanırken, "Düşünün veya , Premier Lig'de düşme potasında, o zaman resmi görürsünüz" denildi. Yazıda ayrıca, bu kötü performansta sıradan yabancı oyuncular alınmasının etkili olduğu kaydedildi.

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