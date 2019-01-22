22 Ocak 2019, Salı
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BBC bile şaşkın
Giriş Tarihi: 22.01.2019
İngilizler, F.Bahçe’nin durumunu analiz etti “Sıradan yabancılarla bu kadar” denildi
İngiliz Devlet Televizyonu BBC, Fenerbahçe'nin son durumu masaya yatırıldı ve eski Avrupa devinin krizde olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 19 şampiyonluğu hatırlatılıp küme düşme hattındaki sarı-lacivertlilerin 1959'da başlayan ligde hiç küme düşmediği ifade edildi. Bu tablo, Premier Lig'le kıyaslanırken, "Düşünün Liverpool veya Arsenal, Premier Lig'de düşme potasında, o zaman resmi görürsünüz" denildi. Yazıda ayrıca, bu kötü performansta sıradan yabancı oyuncular alınmasının etkili olduğu kaydedildi.
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