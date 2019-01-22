23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sürpriz takas!
Galatasaray'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Fenerbahçe'nin takıma dahil etmek istediği Serdar Aziz için sarı lacivertli kulüpten ezeli rakibe sürpriz bir takas teklifi gitti. Böyle bir teklifi beklemeyen sarı kırmızılı yönetim Fatih Terim'in vereceği kararı bekliyor.
Giriş Tarihi: 22.01.2019 10:33
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