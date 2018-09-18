19 Eylül 2018, Çarşamba
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertli takımda, sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım'ın forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Zagreb maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber
Giriş Tarihi: 18.09.2018
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda oynayacağı Dinamo Zagreb maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertli takımda, sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım'ın forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Yoğun tedavi uygulanan sol bekin durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanması bekleniyor.
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