    19 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Zagreb maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

    Zagreb maçı öncesi Fenere kötü haber
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı öncesi 'dan kötü haber geldi.

    Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk maçında Hırvatistan'ın takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertli takımda, sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyen 'ın forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

    Yoğun tedavi uygulanan sol bekin durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanması bekleniyor.

    Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

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