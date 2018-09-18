Andreas Kilit sağlık problemleri sebebiyle futbolu bırakma kararı aldı
Fenerbahçe'nin geçen sezon Jönköping U19 Takımı'nda transfer ettiği 19 yaşındaki Andreas Kilit, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı...
Fenerbahçe'nin geçen sezon Jönköping U19 Takımı'nda transfer ettiği 19 yaşındaki Andreas Kilit, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı...
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Fenerbahçe U21 Futbol Takımımızın sporcularından Andreas Kilit'in, sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Fenerbahçe'ye hizmet edememenin mutsuzluğu ile kulübümüze olan aidiyetini 'oyuncu olarak değilse bile mutlaka bir gün antrenör olarak buraya dönmek istediği' sözleriyle anlatan 19 yaşındaki genç oyuncumuza geçmiş olsun diyor; en kısa zamanda futbolcu ya da antrenör olarak yeşil sahalara dönmesini diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
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