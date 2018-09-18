    19 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de büyük yürüyüşe ilk adım!

    Fenerbahçede büyük yürüyüşe ilk adım!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018

    Cocu, “Belki çok iyi oynamadık ama iyi iş çıkardık. Doğru yoldayız” diyerek takımını kutladı. Başkan ise, “Bu galibiyet inşallah büyük yürüyüşümüzün ilk adımı olacaktır” temennisinde bulundu

    Konya galibiyeti, ligde peş peşe üç maçını kaybeden 'ye ilaç gibi geldi... Zorlu deplasmanda kazanılan üç puan, gelecek adına beslenen umutları taze tuttu. Maç sonrası herkes mutluydu... Üzerindeki baskı azalan teknik direktör Phillip Cocu ve başkan , belki de yüzü en çok gülen iki isimdi. Cocu, maç sonrası oyuncularını kutlarken, "Bugün burada önemli bir iş çıkardık. Belki iyi oynamadık ama kazanmayı çok istedik. Mücadele azmimiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Takdiri fazlasıyla hak ediyorsunuz" dedi.

    TEBRİĞİN BÜYÜĞÜ ELJİF'E GİTTİ
    Eleştiri bombardımanına rağmen her fırsatta futbolcularına ve teknik heyete olan inancını tekrarlayan başkan Ali Koç ise galibiyetin ardından soluğu takımın yanında aldı. Oyuncularını tebrik eden Koç, "Bu galibiyet inşallah büyük yürüyüşümüzün ilk adımı olacak. Emekleriniz için size teşekkür ederim. Bizleri ve tüm Fenerbahçelileri mutlu ettiniz" ifadelerini kullandı. Kaptanlar Volkan ve da soyunma odasında takım arkadaşlarını tek tek kutladı. Tebriğin büyüğü ise 'e gitti.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    F.Bahçeden Beşiktaş taraftarıyla ilgili açıklama F.Bahçe'den Beşiktaş taraftarıyla ilgili açıklama
    Fenerbahçeden Eljif Elmas açıklaması Fenerbahçe'den Eljif Elmas açıklaması
    Fırat Aydınus için flaş karar! F.Bahçe-Beşiktaş derbisi... Fırat Aydınus için flaş karar! F.Bahçe-Beşiktaş derbisi...
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör