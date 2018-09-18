Fenerbahçede büyük yürüyüşe ilk adım!

Cocu, “Belki çok iyi oynamadık ama iyi iş çıkardık. Doğru yoldayız” diyerek takımını kutladı. Başkan Ali Koç ise, “Bu galibiyet inşallah büyük yürüyüşümüzün ilk adımı olacaktır” temennisinde bulundu

Konya galibiyeti, ligde peş peşe üç maçını kaybeden Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi... Zorlu deplasmanda kazanılan üç puan, gelecek adına beslenen umutları taze tuttu. Maç sonrası herkes mutluydu... Üzerindeki baskı azalan teknik direktör Phillip Cocu ve başkan Ali Koç, belki de yüzü en çok gülen iki isimdi. Cocu, maç sonrası oyuncularını kutlarken, "Bugün burada önemli bir iş çıkardık. Belki iyi oynamadık ama kazanmayı çok istedik. Mücadele azmimiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Takdiri fazlasıyla hak ediyorsunuz" dedi.

TEBRİĞİN BÜYÜĞÜ ELJİF'E GİTTİ

Eleştiri bombardımanına rağmen her fırsatta futbolcularına ve teknik heyete olan inancını tekrarlayan başkan Ali Koç ise galibiyetin ardından soluğu takımın yanında aldı. Oyuncularını tebrik eden Koç, "Bu galibiyet inşallah büyük yürüyüşümüzün ilk adımı olacak. Emekleriniz için size teşekkür ederim. Bizleri ve tüm Fenerbahçelileri mutlu ettiniz" ifadelerini kullandı. Kaptanlar Volkan ve Mehmet Topal da soyunma odasında takım arkadaşlarını tek tek kutladı. Tebriğin büyüğü ise Eljif'e gitti.