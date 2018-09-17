    19 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

    D. Zagreb - F.Bahçe maçına İngiliz hakem
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018

    'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi ile yapacağı karşılaşmayı İngiliz hakem yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek.

    Jonathan Moss ve Chris Kavanagh'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Harry Lennard.

    Sosyal medyada Benzia çılgınlığı! "Kırk yılda bir gibisin"

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Süper Ligde haftanın 11i belli oldu! Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!
    Spor Toto Süper Ligde görünüm Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    Jailson ve Benzia geçer not aldı Jailson ve Benzia geçer not aldı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör