"Bu seri hep sürecek"

Fenerbahçeli futbolcular Skrtel ve Josef de Souza dünkü antrenman öncesi düzenledikleri basın toplantısında hafta sonundaki Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundular.

Sarı-lacivertliler, mücadelede zafere olan inançlarının tam olduğunu belirtip kazanmak için her türlü fırsata sahip olduklarını dile getirdiler. İşte zorlu derbi için iki yıldızın konuşmaları:

YENİLMEME STRESİMİZ YOK

Skrtel: Derbi maçlar her zaman özel olmuştur. Bugüne kadar burada bir kaç derbi oynadım. Her zaman özeldir, hafta sonu da özel olacağını düşünüyorum. Motivasyon rakipten gelmez. Kimle oynadığınızdan dolayı olmaz. Bizim motivasyonumuz Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamaktan geliyor. Türkiye'nin en büyük derbisini oynayacağız. Kadıköy'deki 19 yıllık yenilmezlik serisi stres yaratmıyor. 19 yıllık seri bu maçtan sonra da devam edecek. Buna inanıyoruz. Heyecanlıyız ve o ilk çalacak düdüğü bekliyoruz.

TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ

Sahada 11 oyuncu olacak. Etmenler bir araya geldiğinde başarıya ulaşıyorsunuz. Stadın dolu olması çok güzel bir durum. Herkes dolu tribünler önünde oynamayı sever. Taraftarlarımız da bu maçı heyecanla bekliyor. Bunu biz oyuncular için de söyleyebiliriz. Umarım taraftarlarımıza o güzel oyunu gösteririz. Onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz.

HEPSİ AYNI 3 PUAN

Bu derbi için sanki bir final ve son maçmış gibi davranılıyor. Evet bir derbi maçı, çok önemli. Ama burada alacağınız 3 puan da aynı diğer maçlarda da aynı. Ne kazandıktan sonra şampiyon olacağız ne de istemediğimiz puan alırsak bir şeyler bitmeyecek. Son maçın son düdüğüne kadar savaşacağız.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERBİ MAÇI

Josef de Souza: Galatasaray derbisi her futbolcunun sahada olmaktan keyif alacağı bir karşılaşma. Türkiye'nin en büyük derbi maçı oynanacak. İyi futbol oynayıp şampiyonluk mücadelemize devam etmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar bunu devam ettirmeliyiz. Zor bir karşılaşma olacak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonluk şansımızı sürdüreceğiz. 19 yıldır en büyük rakibimize kendi sahamızda kaybetmiyor olmak önemli bir veri ama her yılın hikayesi farklıdır. Her yıl o statta onlardan daha iyi olduğumuzu ispatlamamız lazım. Derbi maçlar çok farklı seriyi devam ettirip futbolumuzu oynamak istiyoruz. İyi oynarsak seriyi devam ettireceğimize inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Rakip de bu seriye son vermek için elinden geleni yapacaktır. G.Saray ve Beşiktaş derbileri farklı oluyor. Bunu hissedebiliyorsunuz. Kazanılan kupalar rekabeti artırıyor. İki maçın da zorluk düzeyi yüksek.

DOSTLUK SAHADA BİTER

Galatasaray'da Fernando'nun sahada olmamasını tercih ederim. Evet dostuz ve ailelerimiz de birbirini tanıyor. Ancak maç başladığı anda dostluk biter. Ben kendi menfaatlerim için sahada olurum. Mücadele bittiği zaman da dostluğumuz tekrar devam eder.

ONLAR KULÜBÜN EN TEMEL TAŞI

Bu sezon bazı karşılaşmalarımızda stadımız boştu. Bunda bizim de hatamız var elbette. Biz de taraftarlarımıza iyi bir görüntü veremedik. Ama yeni bir başlangıç için önümüzde bir sansımız var. Bu derbi bizim için bir fırsat. Kazanırsak taraftarlarımız da bundan sonra stadı dolduracaktır. Biz şampiyonluğu onlar için istiyoruz. Onlar kulübün en temel taşı.