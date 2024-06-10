Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.
Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Millî Takımımızın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dâhil edildi. 18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Millî Takımımızın Varşova'daki kampına katıldı. A ve Ümit Millî…— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 10, 2024