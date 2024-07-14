EURO 2024'te dev finalde İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 47. dakikasında İspanya'dan Williams gol perdesini açan isim oldu.
Karşılaşmada ilk yarı bu golle İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Palmer skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 86. dakikasında İspanya'dan Oyarzabal skoru 2-1'e getiren golü kaydetti ve ülkesinin Avrupa şampiyonu olmasını sağladı.
İspanyollar bu kupayı 4. kez kazanırken, İngilizler yine hüsran yaşadı. Futbol ülkesi olarak bilinen İngiltere, bu kupayı hiç kazanamadı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOLL! Yamal bıraktı, Nico Williams finalin gol perdesini açtı! İspanya'nın süper gençleri sahnede! 🇪🇸 pic.twitter.com/eORieIPBJV— TRT Spor (@trtspor) July 14, 2024
⚽️GOLL! Cole Palmer harika bir vuruşla finalde sahnede! İngilizler kupaya tutundu! 🏴 pic.twitter.com/77J52j3T12— TRT Spor (@trtspor) July 14, 2024
⚽️GOLL! Oyarzabal attı İspanya finalde yeniden öne geçti! İspanyollar kupaya çok yakın! 🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/2yCpc5Z6SY— TRT Spor (@trtspor) July 14, 2024