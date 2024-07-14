2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) sona gelindi. Final maçında İspanya ile İngiltere karşılaşmasında şampiyon belli oldu. EURO 2024 kupasını müzesine götüren ekip 2-1'lik skorla Boğalar oldu. İşte detaylar...

EURO 2024'te dev finalde İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 47. dakikasında İspanya'dan Williams gol perdesini açan isim oldu.

Karşılaşmada ilk yarı bu golle İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Palmer skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında İspanya'dan Oyarzabal skoru 2-1'e getiren golü kaydetti ve ülkesinin Avrupa şampiyonu olmasını sağladı.

İspanyollar bu kupayı 4. kez kazanırken, İngilizler yine hüsran yaşadı. Futbol ülkesi olarak bilinen İngiltere, bu kupayı hiç kazanamadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ